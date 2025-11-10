Скидки
Вячеслав Василевский подписал контракт с RCC

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский подписал контракт с промоушеном RCC. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Следующий поединок россиянин проведёт на турнире RCC 24, запланированном на декабрь. Соперник будет объявлен позднее.

Вячеславу Василевскому 37 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году. Встречался с такими бойцами, как Рамазан Эмеев, Александр Шлеменко, Альберт Дураев, Магомед Исмаилов и Богдан Гуськов. Всего на его счету 36 побед и 10 поражений.

