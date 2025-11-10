Скидки
Мендес: если Махачеву придётся драться с Делла Маддаленой, он это сделает

Комментарии

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о предстоящем поединке россиянина с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Если нам придётся драться с Джеком, мы будем драться. Если нужно будет повалить его, мы повалим. Что бы нам ни пришлось делать, мы пойдём на это. Что бы мы ни сказали Исламу, он сделает это. Я не увидел ничего в его спаррингах, а у него были великолепные спарринг-партнёры, что бы убедило меня в обратном. Он будет диктовать то, что ему нужно», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

