Мендес: если Махачеву придётся драться с Делла Маддаленой, он это сделает

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о предстоящем поединке россиянина с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Если нам придётся драться с Джеком, мы будем драться. Если нужно будет повалить его, мы повалим. Что бы нам ни пришлось делать, мы пойдём на это. Что бы мы ни сказали Исламу, он сделает это. Я не увидел ничего в его спаррингах, а у него были великолепные спарринг-партнёры, что бы убедило меня в обратном. Он будет диктовать то, что ему нужно», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

