Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боец PFL: Делла Маддалена не встанет из-под Махачева, 100%

Российский боец PFL: Делла Маддалена не встанет из-под Махачева, 100%
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец PFL Мухамед Берхамов высказался о поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Если честно, я не думаю, что это очень сложный соперник для Ислама, как все тут раскачивают. Я не считаю его таким для Ислама, потому что из-под него он не встанет. 100% не встанет. Если встанет один раз, он потеряет все силы и на второй раз уже не встанет точно. Гилберт Бёрнс не старался завершать бой [c Делла Маддаленой], например. А Ислам не упустит такой шанс, если элементарно шею поймает или на его любимый приём попадется Делла Маддалена. Эти вещи безнаказанным не останутся, особенно при попытке встать», — сказал Берхамов в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Материалы по теме
Камил Гаджиев дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев
Материалы по теме
UFC 322: исторический шанс Махачева, новые вызовы Копылова и Сусуркаева. LIVE
Live
UFC 322: исторический шанс Махачева, новые вызовы Копылова и Сусуркаева. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android