Российский боец PFL: Делла Маддалена не встанет из-под Махачева, 100%

Российский боец PFL Мухамед Берхамов высказался о поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Если честно, я не думаю, что это очень сложный соперник для Ислама, как все тут раскачивают. Я не считаю его таким для Ислама, потому что из-под него он не встанет. 100% не встанет. Если встанет один раз, он потеряет все силы и на второй раз уже не встанет точно. Гилберт Бёрнс не старался завершать бой [c Делла Маддаленой], например. А Ислам не упустит такой шанс, если элементарно шею поймает или на его любимый приём попадется Делла Маддалена. Эти вещи безнаказанным не останутся, особенно при попытке встать», — сказал Берхамов в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».