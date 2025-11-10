Скидки
Михаил Рагозин: Шевченко должна вытащить бой с Чжан на опыте

Аудио-версия:
Комментарии

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин высказался о предстоящем поединке за титул UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и китаянкой Вэйли Чжан.

«Честно сказать, женские бои давно уже не смотрел, не знаю, кто в какой форме находится, кто там где чемпион, но бои Шевченко я смотрел, она мне нравится как боец. Она очень хорошо обучена, владеет и борьбой, и ударная техника у неё бешеная.

Чжан — это китаянка, такая мощная тоже, она чемпионкой вроде была или сейчас чемпионка, не знаю. Тоже опасная соперница. Мощная физически, хорошо и бьёт, и борется неплохо. Тут даже не знаю, 50 на 50, ну, 51 на 49 поставлю на Валентину, за счёт опыта, надеюсь, она должна выиграть этот бой, вытащить на опыте», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

