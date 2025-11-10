Боец ACA Махно: Махачев уже по спортивным достижениям обогнал Хабиба

Российский боец ACA Алексей Махно высказался о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественнике Исламе Махачеве.

«Отключаем симпатии к кому-либо. Они оба в UFC, оба стали чемпионами в лёгком весе. Хабиб защитил титул три раза, Ислам — четыре. Махачев уже по спортивным достижениям обогнал Нурмагомедова. Я сейчас не говорю о масштабе личности. Если Ислам успешно завоюет титул чемпиона в полусреднем весе, это сделает его уникальным бойцом — единственным из России, кому удавалось добиться такого», — приводит слова Махно издание Metaratings.ru.

Почему Ислам Махачев пошёл за вторым поясом UFC: