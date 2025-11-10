Экс-претендент на титул UFC объяснил, почему Махачев рискует проиграть на UFC 322

Трёхкратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор Кенни Флориан высказался о поединке за пояс в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Тренироваться со полусредневесом и драться с ним – это разные вещи. Самое безумное, что все действительно верят в победу Махачева над Делла Маддаленой. Как по мне, на Исламе больше давления, хоть пояс и у Джека. Мне это нравится. Это большой плюс для него. Да, Махачев – великолепный легковес, но я не знаю, какой он полусредневес», — приводит слова Флориана издание MMAJunkie.