«Скоро анонсируют». Хабиб раскрыл, когда следующий бой проведёт Усман Нурмагомедов

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда проведёт следующий бой его двоюродный брат, а также непобеждённый чемпион PFL в категории до 70 кг Усман Нурмагомедов.

«Когда он будет защищать пояс? Усман подерётся перед Рамаданом, в феврале. Они [PFL] скоро анонсируют большой бой. Я не стану этого делать, поскольку они постоянно расстраиваются по этому поводу», — сказал Нурмагомедов во время встречи с болельщиками в Чикаго в «Мекка Центре».

Напомним, последний бой Усман провёл 3 октября на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был ирландец Пол Хьюз. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном, ещё шесть боёв закончились единогласным судейским решением.