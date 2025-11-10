Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб рассказал, в каком случае Махачева можно будет считать одним из лучших бойцов ММА

Хабиб рассказал, в каком случае Махачева можно будет считать одним из лучших бойцов ММА
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предположил, что его друга и одноклубника Ислама Махачева можно будет считать одним из лучших бойцов ММА в истории, если тому удастся победить австралийца Джека Делла Маддалену и завоевать пояс UFC в полусреднем весе. Их поединок состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Он выглядит хорошо. Ислам в классной форме и готов к бою. Мы надеемся, что после завоевания этого титула Ислам войдёт в историю. Думаю и надеюсь, что он может стать одним из лучших, кто когда-либо бился в ММА. Мы так усердно работаем. Для подготовки к этому противостоянию затратили примерно пять или шесть месяцев. Очень сложно оставаться в фокусе», — сказал Нурмагомедов во время встречи с болельщиками в Чикаго в «Мекка Центре».

Материалы по теме
UFC 322: исторический шанс Махачева, новые вызовы Копылова и Сусуркаева. LIVE
Live
UFC 322: исторический шанс Махачева, новые вызовы Копылова и Сусуркаева. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android