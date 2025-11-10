Хабиб рассказал, в каком случае Махачева можно будет считать одним из лучших бойцов ММА

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предположил, что его друга и одноклубника Ислама Махачева можно будет считать одним из лучших бойцов ММА в истории, если тому удастся победить австралийца Джека Делла Маддалену и завоевать пояс UFC в полусреднем весе. Их поединок состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

«Он выглядит хорошо. Ислам в классной форме и готов к бою. Мы надеемся, что после завоевания этого титула Ислам войдёт в историю. Думаю и надеюсь, что он может стать одним из лучших, кто когда-либо бился в ММА. Мы так усердно работаем. Для подготовки к этому противостоянию затратили примерно пять или шесть месяцев. Очень сложно оставаться в фокусе», — сказал Нурмагомедов во время встречи с болельщиками в Чикаго в «Мекка Центре».