«Ему лучше оставаться в полусреднем весе». Хабиб — о будущей карьере Махачева

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в том, что его другу и одноклубнику Исламу Махачеву следует сосредоточиться на продолжении карьеры в смешанных единоборствах в полусреднем весе.

«Я считаю, что ему лучше оставаться в полусреднем весе, поскольку ему недавно исполнилось уже 34 года. Нелегко держаться в одном весе всю жизнь», — сказал Нурмагомедов во время встречи с болельщиками в Чикаго в «Мекка Центре».

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.