Непобеждённый Мозес Итаума проведёт следующий бой 24 января в Великобритании

Аудио-версия:
20-летний непобеждённый чемпион по версии WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британец Мозес Итаума проведёт следующий поединок 24 января в Манчестере (Великобритания) против 32-летнего американца Джермейна Франклина. Об этом информирует пресс-служба Queensberry Promotions.

Фото: пресс-служба Queensberry Promotions

Напомним, Франклин имеет в своём профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и два поражения. В качестве профессионала он дебютировал в апреле 2015 года.

Итаума, в свою очередь, начал профессиональную карьеру в январе 2023 года. К настоящему моменту Мозес имеет в своём рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Кроме того, в 2024 году Итаума был признан «Проспектом года» по версии авторитетного боксёрского журнала The Ring. Является трёхкратным чемпионом Европы среди молодёжи и юниоров.

