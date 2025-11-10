Экс-боец UFC был найден мёртвым в американской тюрьме

38-летний бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, бразилец Годофредо Кастро был найден мёртвым в тюрьме штата Флориды, где отбывал наказание за домашнее насилие в отношении своей жены. Причина смерти не уточняется. Об этом информирует портал R7 Esports.

Кастро дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2003 году, а в UFC он пришёл в 2012 году. В своём рекорде Годофредо одержал 14 побед, потерпел семь поражений, а один поединок был признан несостоявшимся. После ухода из сильнейшей организации в мире бразильский атлет успел также выступить и в Brave CF, и в RCC.