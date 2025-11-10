Ислам Махачев сообщил, что к бою за второй пояс UFC прошёл три тренировочных лагеря

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев сообщил, что к бою чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой прошёл три тренировочных лагеря. Их поединок состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

«Я провёл три тренировочных лагеря: один в России, один в Дубае и последний в Нью-Джерси. В первом я сосредоточился на наборе веса — это был трёхнедельный лагерь. После этого мы улетели в Дубай, где много спарринговали, боролись и тренировались. В Нью-Джерси у меня был спарринг-партнёр, который похож своим стилем на Делла Маддалену», — приводит слова Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.