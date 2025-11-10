Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Делла Маддалена ответил, считает ли, что Ислам Махачев заслужил бой с ним

Делла Маддалена ответил, считает ли, что Ислам Махачев заслужил бой с ним
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена ответил, считает ли, что 34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев заслужил бой с ним, поскольку до этого вся карьера последнего проходила в дивизионе до 70 кг.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Это сложный вопрос, поскольку, очевидно, Ислам ничего не добился в полусреднем весе. Хотя думаю, что его послужной список весьма внушителен. Он проделал неплохую работу в лёгком дивизионе, зачистив его. Это здорово», — приводит слова Делла Маддалены портал MMA Fighting.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.

Материалы по теме
UFC 322: исторический шанс Махачева! Бой за пояс в новом весе. LIVE
Live
UFC 322: исторический шанс Махачева! Бой за пояс в новом весе. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android