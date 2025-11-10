Делла Маддалена ответил, считает ли, что Ислам Махачев заслужил бой с ним

Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена ответил, считает ли, что 34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев заслужил бой с ним, поскольку до этого вся карьера последнего проходила в дивизионе до 70 кг.

«Это сложный вопрос, поскольку, очевидно, Ислам ничего не добился в полусреднем весе. Хотя думаю, что его послужной список весьма внушителен. Он проделал неплохую работу в лёгком дивизионе, зачистив его. Это здорово», — приводит слова Делла Маддалены портал MMA Fighting.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.