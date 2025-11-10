Скидки
Махачев категорично ответил, планирует ли перейти в средний вес и завоевать третий пояс

Комментарии

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, почему не планирует подниматься в средний вес (до 84 кг) для завоевания третьего чемпионского пояса UFC.

«В среднем весе я буду толстым, это будет тяжело. Честно говоря, это не моя категория», — приводит слова Махачева аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.

