Махачев: если Хабиб скажет мне, чтобы завтра я завершил карьеру, то так и сделаю

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев прояснил, насколько ему важно мнение своего друга, а также наставника и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб для меня – как старший брат. Если он скажет мне, чтобы завтра я завершил карьеру, то я его послушаю. Хабиб – тот парень в нашем зале, который заботится о нас. Он всегда желает нам всего самого лучшего», — приводит слова Махачева аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.