«Один из самых сложных поединков». Махачев поделился планом на бой с Делла Маддаленой

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился мыслями насчёт предстоящего боя с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Если борьба не сработает в бою с Джеком, то я буду драться с ним в стойке. Честно говоря, для меня это один из самых сложных поединков в моей карьере, поскольку Делла Маддалена габаритный боец, который хорош во всех аспектах. Возможно, у него не лучшая защита в борьбе, но грэпплинг — на уровне», — приводит слова Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.