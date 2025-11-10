Скидки
Тренер Махачева предположил, в каком случае Ислам выступит на турнире UFC в Белом доме

Хавьер Мендес, являющийся тренером бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, предположил, в каком случае его подопечный примет участие в предстоящем турнире UFC, который состоится 14 июня 2026 года на территории Белого дома.

«Наша цель сейчас — подраться на UFC 322, а затем — провести бой в июне на турнире UFC в Белом доме, если руководство даст разрешение на это», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.

