Нганну: мой бой с Джоном Джонсом стал бы величайшим событием на турнире UFC в Белом доме

39-летний бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну выразил уверенность в том, что турнир UFC в Белом доме, который пройдёт 14 июня 2026 года, должен возглавить поединок между ним и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях американцем Джоном Джонсом.

«Величайший бой всех времён состоится, только если Джон Джонс встретится с Фрэнсисом Нганну. Это всё, что я могу сказать по этому поводу. Никакого неуважения к другим противостояниям или другим бойцам. Если вам нужен самый грандиозный бой для турнира в Белом доме, то это он», — приводит слова Нганну портал MMA Fighting.

