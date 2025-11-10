Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси выбрал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев

Дю Плесси выбрал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев
Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси выбрал победителя в предстоящем бою между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, на кону которого будет стоять титул UFC в полусреднем весе. Их поединок состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я бы очень хотел, чтобы Джек победил, но, к сожалению, не могу пойти против Махачева в этом противостоянии. Ислам просто очень хорош», — приводит слова дю Плесси аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.

Материалы по теме
UFC 322: исторический шанс Махачева! Бой за пояс в новом весе. LIVE
Live
UFC 322: исторический шанс Махачева! Бой за пояс в новом весе. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android