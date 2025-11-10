Дю Плесси выбрал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси выбрал победителя в предстоящем бою между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, на кону которого будет стоять титул UFC в полусреднем весе. Их поединок состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

«Я бы очень хотел, чтобы Джек победил, но, к сожалению, не могу пойти против Махачева в этом противостоянии. Ислам просто очень хорош», — приводит слова дю Плесси аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.