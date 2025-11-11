Тренер Махачева ответил, против кого Ислам должен будет защитить пояс в полусреднем весе

Хавьер Мендес, являющийся тренером бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, выразил уверенность, что его подопечный, после того как завоюет пояс UFC в полусреднем весе, должен будет провести его защиту против нигерийца Камару Усмана.

«Если посмотреть на всю ситуацию с учётом текущих обстоятельств, то единственный, кто заслуживает титульного шанса больше остальных, это Камару Усман. Посмотрите, что он сделал с Хоакином Бакли, остановив хайп того, причём весьма впечатляющим способом», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.