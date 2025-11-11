Сестра Снупп Дога и многократная чемпионка реслинг-промоушенов встретилась с ЖФК «Рома»

33-летняя американская рестлерша Мерседес Кестнер-Варнадо, выступающая под именем Мерседес Моне в промоушене All Elite Wrestling (AEW), встретилась с женским составом итальянской «Ромы».

Моне провела фотосессию с футболистками, приняв участие в записи клубного контента.

На данный момент рестлерша, которая является двоюродной сестрой популярного рэпера Снупп Дога, также имеет на своих руках 12 чемпионских титулов из различных промоушенов во всём мире, в число которых входит её родной бренд AEW, польский Prime Time Wrestling, британский Revolution Pro Wrestling и многие другие.

После пяти матчей в сезоне-2025/2026 футболистки «Ромы» возглавляют женскую Серию А, имея на своём счету четыре победы и одно поражение.