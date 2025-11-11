Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сестра Снупп Дога и многократная чемпионка реслинг-промоушенов встретилась с ЖФК «Рома»

Сестра Снупп Дога и многократная чемпионка реслинг-промоушенов встретилась с ЖФК «Рома»
Комментарии

33-летняя американская рестлерша Мерседес Кестнер-Варнадо, выступающая под именем Мерседес Моне в промоушене All Elite Wrestling (AEW), встретилась с женским составом итальянской «Ромы».

Моне провела фотосессию с футболистками, приняв участие в записи клубного контента.

На данный момент рестлерша, которая является двоюродной сестрой популярного рэпера Снупп Дога, также имеет на своих руках 12 чемпионских титулов из различных промоушенов во всём мире, в число которых входит её родной бренд AEW, польский Prime Time Wrestling, британский Revolution Pro Wrestling и многие другие.

После пяти матчей в сезоне-2025/2026 футболистки «Ромы» возглавляют женскую Серию А, имея на своём счету четыре победы и одно поражение.

Материалы по теме
Виктор Вембаньяма заявил, что берёт советы у легендарного тяжеловеса WWE Марка Генри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android