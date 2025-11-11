Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье объяснил, от чего будет зависеть исход боя Делла Маддалена — Махачев

Порье объяснил, от чего будет зависеть исход боя Делла Маддалена — Махачев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поделился мнением насчёт предстоящего боя между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, на кону которого будет стоять титул UFC в полусреднем весе. Их поединок состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам — крупный парень. Ему не приходилось годами наращивать мышцы, чтобы совершить переход в следующую весовую категорию. Он — парень, который контролировал вес своего тела, чтобы укладываться в лимит лёгкого веса. Думаю, Махачев в титульном бою будет выглядеть как настоящий полусредневес.

А исход поединка будет зависеть от способности Ислама проводить тейкдауны и контролировать Джека. Если Делла Маддалена сможет снова и снова подниматься, а также делать скремблы, тогда он доставит Исламу массу проблем со своим боксом», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.

Материалы по теме
UFC 322: исторический шанс Махачева! Бой за пояс в новом весе. LIVE
Live
UFC 322: исторический шанс Махачева! Бой за пояс в новом весе. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android