Порье объяснил, от чего будет зависеть исход боя Делла Маддалена — Махачев

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поделился мнением насчёт предстоящего боя между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, на кону которого будет стоять титул UFC в полусреднем весе. Их поединок состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

«Ислам — крупный парень. Ему не приходилось годами наращивать мышцы, чтобы совершить переход в следующую весовую категорию. Он — парень, который контролировал вес своего тела, чтобы укладываться в лимит лёгкого веса. Думаю, Махачев в титульном бою будет выглядеть как настоящий полусредневес.

А исход поединка будет зависеть от способности Ислама проводить тейкдауны и контролировать Джека. Если Делла Маддалена сможет снова и снова подниматься, а также делать скремблы, тогда он доставит Исламу массу проблем со своим боксом», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.