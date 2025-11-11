«Было бы приятным бонусом». Мераб Двалишвили рассказал, как хочет победить Петра Яна

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался о россиянине Петре Яне перед их реваншем на турнире UFC 323, который состоится 6 декабря.

«Финиш был бы хорош. Но все знают, что никто так и не смог завершить бой с Петром Яном досрочно. У него были поражения раздельным решением, а единственное единогласное — от меня. В остальном он проигрывал только по очкам — он действительно хорош. Сейчас я просто сосредоточен на этом бое: восстановиться и победить. Это всё, чего я хочу. Но финиш, конечно, был бы приятным бонусом», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.