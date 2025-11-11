Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед боем на UFC 322

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед боем на турнире на UFC 322.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед.