«Так выйду в эту субботу». Появились кадры Ислама Махачева с ножом в зале

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев был замечен за игрой с ножом в зале, позируя с ним в ножнах и заявив, что так «выйдет в эту субботу». Данное видео в соцсетях опубликовал многолетний партнёр Махачева по тренировкам, бывший боец UFC Джош Томсон.

Фото: Скрин из соцсетей Джоша Томсона

В шутливой форме Ислам добавил: «Это для масла и сливочного масла, да?»

Томпсон посоветовал быть осторожным: «Не порежься до боя». В ответ Махачев подошёл к Томсону и шутливо «пригрозил», после чего отступил.

Также Махачев пошутил о вооружённых американцах: «У американцев есть пушки. Опасно», на что Томсон ответил, что в Техасе у него их много.

Напомним, 28-летний Махачев (28-1) в субботу на Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с Джеком Делла Маддаленой (18-2) в бою за титул в полусреднем весе на UFC 322. Махачев остаётся непобеждённым в 15 поединках подряд и ранее четыре раза защитил титул в лёгком весе, а Делла Маддалена не проигрывает с 2016 года и в мае завоевал титул, победив Белала Мухаммада.

