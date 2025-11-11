Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российские юниоры заняли первое общекомандное место на первенстве Европы по боксу

В Ереване (Армения) завершилось первенство Европы среди юниоров в возрастных категориях 17-18 и 19-22 лет.

В категории 17-18 лет мужчины завоевали восемь золотых медалей, женщины – 12, обе сборные заняли первые общекомандные места.

Юниорки 17-18 лет:

48 кг: Лунина Полина

50 кг: Кузнецова Снежана

52 кг: Цымбалюк Ксения

54 кг: Борисенко Кристина

57 кг: Таратынова Анастасия

60 кг: Молчанова Софья

63 кг: Варсанян Арина

66 кг: Цыбулкина Диана

70 кг: Кулешова Влада

75 кг: Федотова Ирина

81 кг: Фомина София

+81 кг: Итониева Самира

Юниоры 17-18 лет:

48 кг: Джамиев Рамазан

51 кг: Мамадалиев Тимурбек

60 кг: Козлов Платон

71 кг: Шинкарь Кирилл

80 кг: Старцев Прохор

86 кг: Шихмамбетов Руслан

92 кг: Лукьянов Кирилл

+92 кг: Гасанов Ренат

В категории 19-22 лет мужчины выиграли 10 золотых медалей, женщины – восемь, обе сборные заняли первые общекомандные места.

Юниорки 19-22 лет:

До 48 кг: Лия Патлай

До 52 кг: Ульяна Савро

До 57 кг: Софья Кулаева

63 кг: Пушкарь Алина

66 кг: Аминева Азалия

До 75 кг: Анжелика Арутюнян

До 81 кг: Анастасия Демурчян

+81 кг: Мария Кучманова

Юниоры 19-22 лет:

До 48 кг: Мушег Баяндурян

До 51 кг: Евгений Жоров

До 54 кг: Андрей Осипян

До 57 кг: Юрий Аветян

До 60 кг: Хамзат Матиев

До 67 кг: Худобахш Авджамилов

До 75 кг: Алексей Гуков

До 86 кг: Аким Павлюков

До 92 кг: Владимир Ермаков

+92 кг: Алвани Юсупов