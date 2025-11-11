Российские юниоры заняли первое общекомандное место на первенстве Европы по боксу

В Ереване (Армения) завершилось первенство Европы среди юниоров в возрастных категориях 17-18 и 19-22 лет.
В категории 17-18 лет мужчины завоевали восемь золотых медалей, женщины – 12, обе сборные заняли первые общекомандные места.
Юниорки 17-18 лет:
48 кг: Лунина Полина
50 кг: Кузнецова Снежана
52 кг: Цымбалюк Ксения
54 кг: Борисенко Кристина
57 кг: Таратынова Анастасия
60 кг: Молчанова Софья
63 кг: Варсанян Арина
66 кг: Цыбулкина Диана
70 кг: Кулешова Влада
75 кг: Федотова Ирина
81 кг: Фомина София
+81 кг: Итониева Самира
Юниоры 17-18 лет:
48 кг: Джамиев Рамазан
51 кг: Мамадалиев Тимурбек
60 кг: Козлов Платон
71 кг: Шинкарь Кирилл
80 кг: Старцев Прохор
86 кг: Шихмамбетов Руслан
92 кг: Лукьянов Кирилл
+92 кг: Гасанов Ренат
В категории 19-22 лет мужчины выиграли 10 золотых медалей, женщины – восемь, обе сборные заняли первые общекомандные места.
Юниорки 19-22 лет:
До 48 кг: Лия Патлай
До 52 кг: Ульяна Савро
До 57 кг: Софья Кулаева
63 кг: Пушкарь Алина
66 кг: Аминева Азалия
До 75 кг: Анжелика Арутюнян
До 81 кг: Анастасия Демурчян
+81 кг: Мария Кучманова
Юниоры 19-22 лет:
До 48 кг: Мушег Баяндурян
До 51 кг: Евгений Жоров
До 54 кг: Андрей Осипян
До 57 кг: Юрий Аветян
До 60 кг: Хамзат Матиев
До 67 кг: Худобахш Авджамилов
До 75 кг: Алексей Гуков
До 86 кг: Аким Павлюков
До 92 кг: Владимир Ермаков
+92 кг: Алвани Юсупов