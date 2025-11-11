Махачев — об Усмане Нурмагомедове: он способен побить любого в лёгком весе UFC

Бывший чемпион UFC Ислам Махачев высказался о перспективах действующего обладателя титула PFL в лёгком весе (до 70 кг) одноклубника Усмана Нурмагомедова в престижнейшей организации мира.

«Он способен побить любого. Потому что я знаю о его навыках. Он реально хорош. И он по-прежнему растёт, он молод, ему 27 лет. У него ещё есть время, чтобы стать сильнее», — сказал Махачев в подкасте Weighting In.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021-го по 2024-й, до поглощения PFL, выступал в Bellator. Всего на его счету 20 побед и ни одного поражения.

