Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев
Бывший чемпион UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
«Если сравнивать соперников Делла Маддалену и Махачева… Махачев победил всех. Он считался лучшим вне зависимости от весовой категории, и на то была причина. Люди считают, что Делла Маддалена крупнее, но я так не думаю. Ислам правильно набрал вес, вот почему он так долго готовился. Он выглядит большим, крепким и сильным. Я бы очень хотел, чтобы Делла Маддалена выиграл, но не могу поставить против Махачева», — сказал дю Плесси в интервью Fight Forecast.
