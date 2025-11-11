Шон О’Мэлли сказал, кто должен победить в бою Делла Маддалена — Махачев

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я не думаю, что Джек будет значительно больше Ислама. У них почти одинаковый рост, так что они будут примерно одного размера, габариты не сыграют большой роли в этом бою. Потрясающий поединок, думаю, он получится близким, но я склоняюсь к победе Ислама», – сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

