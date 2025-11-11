Скидки
Шон О’Мэлли сказал, кто должен победить в бою Делла Маддалена — Махачев

Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я не думаю, что Джек будет значительно больше Ислама. У них почти одинаковый рост, так что они будут примерно одного размера, габариты не сыграют большой роли в этом бою. Потрясающий поединок, думаю, он получится близким, но я склоняюсь к победе Ислама», – сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Камил Гаджиев дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев
UFC 322: Махачев пришёл за новым поясом. Установит новый российский рекорд? LIVE
Live
UFC 322: Махачев пришёл за новым поясом. Установит новый российский рекорд? LIVE

Делла Маддалена оттачивает бокс перед боем с Махачевым

