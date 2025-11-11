Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев оценил победу Чимаева над дю Плесси

Ислам Махачев оценил победу Чимаева над дю Плесси
Комментарии

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев оценил победу действующего обладателя титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC 319.

«Я был удивлён, насколько легко он побил чемпиона. Хамзат реально хорош, у него хорошие навыки и борьба. В этой игре доминируют люди с борьбой.

Если ты борешься с детства, а твой соперник, как дю Плесси, тренирует защиту три-четыре месяца… Сколько раз он сможет защититься?» — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.

Материалы по теме
Чимаев высказался о предстоящем поединке Махачева с Делла Маддаленой на UFC 322

Хамзат Чимаев прибыл в ОАЭ с титулом после победы над Дрикусом дю Плесси

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android