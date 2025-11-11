Ислам Махачев оценил победу Чимаева над дю Плесси

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев оценил победу действующего обладателя титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC 319.

«Я был удивлён, насколько легко он побил чемпиона. Хамзат реально хорош, у него хорошие навыки и борьба. В этой игре доминируют люди с борьбой.

Если ты борешься с детства, а твой соперник, как дю Плесси, тренирует защиту три-четыре месяца… Сколько раз он сможет защититься?» — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.

