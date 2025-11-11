Шон О’Мэлли дал прогноз на бой Шевченко — Чжан

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке за титул организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и китаянкой Вэйли Чжан, который состоится на турнире UFC 322.

«Вэйли поднимается в следующий дивизион, и я считаю, что она одержит победу. Трудно ставить против неё», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Валентине Шевченко 37 лет. Представительница Киргизстана дебютировала в UFC в 2015 году. Всего на её счету в организации 14 побед, три поражения и одна ничья.

Вэйли Чжан 36 лет. Китаянка дебютировала в UFC в 2018 году. Всего на её счету в организации 10 побед и два поражения.