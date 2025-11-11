Скидки
Бокс/ММА

Махачев: 2026 год — лучшее время для боя с Топурией

Махачев: 2026 год — лучшее время для боя с Топурией
Комментарии

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о потенциальном поединке с лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории грузином Илией Топурией.

«Это будет грандиозный бой. Я хочу подраться с Топурией. Следующий год — лучшее время для этого», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе.

