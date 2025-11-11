Скидки
Тайгибов: борьба Махачева на другом уровне. Жду его победы над Маддаленой

Тайгибов: борьба Махачева на другом уровне. Жду его победы над Маддаленой
Аудио-версия:


Боец АСА Курбан Тайгибов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Джеком Деллой Маддаленой, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Этот поединок — настоящий праздник спорта для любителей ММА. Ислам Махачев доминировал в лёгком весе, установил рекорд по защитам титула и теперь, оставив пояс, с чистого листа бросает вызов чемпиону в полусреднем весе. Это абсолютно новый вызов для него. В свою очередь Маддалена доказал, что он не просто парень с тяжёлым ударом, он способен выиграть тяжелейший чемпионский бой по очкам у такого парня, как Белал Мухаммад. Так что его техника на высшем уровне. Бой в любом случае будет очень зрелищным и непростым.

Это классическое противостояние «борец против ударника». Исламу нужно сделать всё, чтобы бой пошел по его сценарию – в клинче и партере. Нужно использовать свой фирменный прессинг. Если Ислам сможет осуществить свой план, у него все шансы на победу. Вот если все получится так, что бой пойдёт в стойке, то это будет гораздо сложнее. Но я думаю, что уровень борьбы Махачева на другом уровне. Так что жду победы от Ислама», — сказал Тайгибов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

