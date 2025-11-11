«Мне делали операцию после такого». Махачев высказался об остановке боя Аспиналл – Ган

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев прокомментировал результат поединка за титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом на UFC 321. Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Реванш будет хорошим. Теперь люди понимают, что оба парня на одном уровне. Мне однажды ткнули в глаз, и я не мог открыть даже второй из-за дикой боли. Мне делала операцию лазером», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.

Ранее Фрэнсис Нганну высказался об отказе Аспиналла продолжать бой с Ганом на UFC 321.

Материалы по теме Фрэнсис Нганну высказался об отказе Аспиналла продолжать бой с Ганом на UFC 321

Хабиб дал совет Аспиналлу перед боем за титул UFC