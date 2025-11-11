Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев назвал топ-5 бойцов UFC, поставив себя на первое место

Комментарии

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев назвал в интервью YouTube-каналу Adin Live, по его мнению, пять лучших действующих бойцов организации.

1) Ислам Махачев;
2) Александр Пантожа;
3) Том Аспиналл;
4) Александр Волкановски;
5) Илия Топурия.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.

16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

