«Он хорош в этом». Усман объяснил, почему Ислама Махачева недооценивают перед UFC 322

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман считает, что россиянина Ислама Махачева недооценивают в преддверии поединка за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Ислам проиграет, если не повалит Делла Маддалену? Я так не думаю… Так нельзя говорить. Ислам очень, очень хорош и в стойке. Мы увидели это с Волкановски, и этот правый хук в бою с Оливейрой… Ему нравится драться, и он чертовски хорош в этом», — сказал Усман в интервью Submission Radio.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.