Муслим Салихов прокомментировал досрочное поражение на UFC Fight Night 264

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Муслим Салихов прокомментировал досрочное поражение в поединке с сербом Урошем Медичем, состоявшемся 9 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Лас-Вегасе (США).

«Всё, что не убивает, делает нас сильнее. Благодарю всех за поддержку! Это был очень неудачный бой, в котором все пошло не так с самого начала. Но это спорт, так иногда случается», – написал Муслим в социальных сетях.

Муслиму Салихову 41 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2017-го выступает в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира девять побед и пять поражений.