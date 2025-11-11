Скидки
Бокс/ММА

Муслим Салихов прокомментировал досрочное поражение на UFC Fight Night 264

Муслим Салихов прокомментировал досрочное поражение на UFC Fight Night 264
Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Муслим Салихов прокомментировал досрочное поражение в поединке с сербом Урошем Медичем, состоявшемся 9 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC Fight Night 264, Лас-Вегас, США
Муслим Салихов — Урош Медич (W)
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Муслим Салихов
Окончено
TKO
Урош Медич

«Всё, что не убивает, делает нас сильнее. Благодарю всех за поддержку! Это был очень неудачный бой, в котором все пошло не так с самого начала. Но это спорт, так иногда случается», – написал Муслим в социальных сетях.

Муслиму Салихову 41 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2017-го выступает в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира девять побед и пять поражений.

