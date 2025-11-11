Ислам Махачев: Анкалаев и Перейра должны провести ещё один бой

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев выступил за организацию третьего поединка между соотечественником Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.
«Анкалаев не тренировался последние три месяца, у него была травма ребра… Они должны провести ещё один бой. Алекс хорош, но я верю, что у Анкалаева больше навыков», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.
Напомним, первый бой Анкалаева и Перейры состоялся в марте на турнире UFC 313, россиянин победил единогласным решением. Реванш прошёл на UFC 321 в октябре, и на этот раз Перейра выиграл техническим нокаутом.
