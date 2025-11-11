Валентина Шевченко провела спарринги перед боем с Вэйли Чжан

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко провела спарринги перед боем с китаянкой Вэйли Чжан, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Валентине Шевченко 37 лет. Представительница Кыргызстана дебютировала в UFC в 2015 году. Всего на её счету в организации 14 побед, три поражения и одна ничья.

Вэйли Чжан 36 лет. Китаянка дебютировала в UFC в 2018 году. Всего на её счету в организации 10 побед и два поражения.

Чжан показала физическую форму перед боем с Валентиной Шевченко: