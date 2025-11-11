Скидки
«У нас схожие стили». Ислам Махачев назвал полусредневеса UFC, который даст ему бой

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался об американском бойце полусреднего веса (до 77 кг) Шоне Брэди.

«Мне нравится Шон Брэди, его стиль. Если мы встретимся, я знаю, это будет тяжёлый бой. У нас почти схожие стили. Если он будет в хорошей форме, он победит Моралеса», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Adin Live.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Брэди сразится с непобеждённым эквадорцем Майклом Моралесом.

Ранее Махачев назвал пять лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

