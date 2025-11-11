Пётр Ян провёл совместную тренировку с мастером спорта по борьбе Курбаном Гаджиевым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян провёл совместную тренировку с заслуженным мастером спорта по спортивной борьбе, мастером спорта международного класса по панкратиону, мастером спорта по боевому самбо и ММА Курбаном Гаджиевым.

Фото было опубликовано в телеграм-канале RCC.

Фото: RCC

Напомним, Ян продолжает подготовку к реваншу с Мерабом Двалишвили.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В июле 2020 года стал чемпионом в легчайшем весе, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

Реванш Двалишвили и Яна состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).