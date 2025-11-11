Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крис Барнетт уволен из UFC

Крис Барнетт уволен из UFC
Комментарии

Американский боец UFC, тяжеловес Крис Барнетт был уволен из UFC. Об этом сообщает издание UFC Roster Watch.

Американский боец выступал в UFC с 2021 года, на его счету шесть поединков в лиге.

Последний поединок в UFC Барнетт провёл в октябре 2025 года на турнире UFC 321. Этот бой Кри проиграл единогласным решением судей Хамди Абдельвахабу.

В шести поединках в UFC Барнетт одержал две победы и четырежды потерпел поражение. Всего на его счету 33 боя в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел 10 поражений. Обе победы в UFC Барнетт одержал досрочно — техническим нокаутом.

Материалы по теме
Ислам Махачев назвал топ-5 бойцов UFC, поставив себя на первое место
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android