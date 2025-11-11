Крис Барнетт уволен из UFC

Американский боец UFC, тяжеловес Крис Барнетт был уволен из UFC. Об этом сообщает издание UFC Roster Watch.

Американский боец выступал в UFC с 2021 года, на его счету шесть поединков в лиге.

Последний поединок в UFC Барнетт провёл в октябре 2025 года на турнире UFC 321. Этот бой Кри проиграл единогласным решением судей Хамди Абдельвахабу.

В шести поединках в UFC Барнетт одержал две победы и четырежды потерпел поражение. Всего на его счету 33 боя в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел 10 поражений. Обе победы в UFC Барнетт одержал досрочно — техническим нокаутом.