Соннен: в истории Ронды Роузи, как звезды, нет правды

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен высказался о бывшей чемпионке промоушена и члене Зала славы UFC Ронде Роузи. Напомним, ранее Роузи назвала фанатов MMA самой неблагодарной публикой.

«У неё нет рекордов по продажам товаров. У неё нет рекордов по платным просмотрам. Она даже не входит в топ-10. У неё нет рекордов по продажам билетов на прямые трансляции. Она даже не входит в топ-10. Никогда их не было.

Не то чтобы у неё были эти рекорды, а я пришёл и забрал их. Или Конор пришёл и забрал их. У неё их никогда не было. В истории Ронды-звезды нет правды», — цитирует Соннена MMAFighting.