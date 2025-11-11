Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен: в истории Ронды Роузи, как звезды, нет правды

Соннен: в истории Ронды Роузи, как звезды, нет правды
Комментарии

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен высказался о бывшей чемпионке промоушена и члене Зала славы UFC Ронде Роузи. Напомним, ранее Роузи назвала фанатов MMA самой неблагодарной публикой.

«У неё нет рекордов по продажам товаров. У неё нет рекордов по платным просмотрам. Она даже не входит в топ-10. У неё нет рекордов по продажам билетов на прямые трансляции. Она даже не входит в топ-10. Никогда их не было.

Не то чтобы у неё были эти рекорды, а я пришёл и забрал их. Или Конор пришёл и забрал их. У неё их никогда не было. В истории Ронды-звезды нет правды», — цитирует Соннена MMAFighting.

Материалы по теме
«Сама стреляет себе в ногу». Экс-боец UFC отреагировал на слова Роузи о фанатах MMA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android