Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб назвал самый большой бой в UFC на данный момент. Среди участников — Ислам Махачев

Хабиб назвал самый большой бой в UFC на данный момент. Среди участников — Ислам Махачев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что в настоящий момент потенциально самым большим поединком в UFC является бой его соотечественника Ислама Махачева с Илией Топурией, ныне владеющим титулом в лёгком весе.

«Думаю, Ислам Махачев против Илии Топурии сейчас — самый большой бой. Не Джон Джонс против Алекса Перейры, это, конечно, тоже большой бой, но не такого уровня», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Bloody Elbow.

Махачев в следующем поединке встретится с представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой. Для Махачева это будет дебютный бой в полусреднем весе. Бой пройдёт в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 322. В последнем бою он оказался сильнее Ренато Мойкано, а затем сделал титул вакантным, сменив дивизион.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе.

Материалы по теме
Разбираем, как Делла Маддалена уничтожил топового борца. Повторит с Махачевым?
Разбираем, как Делла Маддалена уничтожил топового борца. Повторит с Махачевым?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android