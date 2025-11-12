Махачев ответил, стоит ли Макгрегору, Топурии и другим бойцам UFC пожить в Дагестане

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев рассказал, кому из бойцов стоило бы приехать в Дагестан на два-три года.
— Конор Макгрегор?
— Ему запрещено.
— Шон Брэди?
— Нет, ему не стоит тут появляться.
— Иан Гарри?
— Да, ему стоит провести пару лет в Дагестане.
— Пэдди Пимблетт?
— Он должен жить в Дагестане.
— Илия Топурия?
— Нет, он наш сосед.
— Майкл Чендлер?
— Да, ему стоит приехать к нам на кардиотренировку.
— Джек Делла Маддалена?
— Да, думаю, для него это хорошее место. Добро пожаловать! — сказал Махачев в видео ESPN.
Напомним, следующий бой Махачев проведёт с Маддаленой уже в это воскресенье, 16 ноября. Начало встречи запланировано на 8 утра по московскому времени.