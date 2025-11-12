Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Махачев ответил, стоит ли Макгрегору, Топурии и другим бойцам UFC пожить в Дагестане

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев рассказал, кому из бойцов стоило бы приехать в Дагестан на два-три года.

— Конор Макгрегор?

— Ему запрещено.

— Шон Брэди?

— Нет, ему не стоит тут появляться.

— Иан Гарри?

— Да, ему стоит провести пару лет в Дагестане.

— Пэдди Пимблетт?

— Он должен жить в Дагестане.

— Илия Топурия?

— Нет, он наш сосед.

— Майкл Чендлер?

— Да, ему стоит приехать к нам на кардиотренировку.

— Джек Делла Маддалена?

— Да, думаю, для него это хорошее место. Добро пожаловать! — сказал Махачев в видео ESPN.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт с Маддаленой уже в это воскресенье, 16 ноября. Начало встречи запланировано на 8 утра по московскому времени.