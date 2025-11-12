Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев ответил, стоит ли Макгрегору, Топурии и другим бойцам UFC пожить в Дагестане

Махачев ответил, стоит ли Макгрегору, Топурии и другим бойцам UFC пожить в Дагестане
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев рассказал, кому из бойцов стоило бы приехать в Дагестан на два-три года.

— Конор Макгрегор?
— Ему запрещено.

— Шон Брэди?
— Нет, ему не стоит тут появляться.

— Иан Гарри?
— Да, ему стоит провести пару лет в Дагестане.

— Пэдди Пимблетт?
— Он должен жить в Дагестане.

— Илия Топурия?
— Нет, он наш сосед.

— Майкл Чендлер?
— Да, ему стоит приехать к нам на кардиотренировку.

— Джек Делла Маддалена?
— Да, думаю, для него это хорошее место. Добро пожаловать! — сказал Махачев в видео ESPN.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт с Маддаленой уже в это воскресенье, 16 ноября. Начало встречи запланировано на 8 утра по московскому времени.

Материалы по теме
Разбираем, как Делла Маддалена уничтожил топового борца. Повторит с Махачевым?
Разбираем, как Делла Маддалена уничтожил топового борца. Повторит с Махачевым?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android