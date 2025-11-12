Адесанья объяснил, почему считает, что Махачев проиграет Делла Маддалене на UFC 322

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от предстоящего боя между 34-летним бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым и чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

«Я не пытаюсь списывать Ислама со счетов. Но зная Джека, я уверен: если Джек будет постоянно вставать, у Ислама начнутся проблемы. Ему придется перейти в стойку, а там он получит урон. Я считаю, что Ислам — лучший из дагестанских бойцов, один из величайших бойцов в истории… но если Дастин смог подняться и защититься от его приёмов, а я сам видел, что Волкановски делал с Исламом в Перте — то я знаю, что Джек сможет его потрясти.

Ислам сможет его повалить, но ненадолго. Джек будет защищаться от начала до конца — и сам завершит бой. Я действительно считаю, что у Джека Деллы Маддалены есть всё, чтобы нейтрализовать стиль Ислама, перевести бой в стойку и нокаутировать его. Возможно, уже во втором раунде», — приводит слова Адесаньи BJ Penn.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.