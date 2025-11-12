Мэтт Браун объяснил, почему Ислама Махачева рано называть величайшим бойцом всех времён

Бывший боец UFC Мэтт Браун считает, что Исламу Махачеву пока рано присваивать статус величайшего всех времён, даже если он победит на турнире UFC 322.

«Если Ислам одержит четыре победы подряд в полусреднем весе, думаю, это будет весомым аргументом в пользу того, чтобы считать его величайшим. Ему нужно больше побед, больше цифр — он просто пока недостаточно долго это делает. Сам факт, что он может стать двукратным чемпионом, по-моему, недостаточен, чтобы назвать кого-то величайшим всех времён только из-за успеха в двух дивизионах. Но если он выдаст серию из четырёх побед в полусреднем весе — вот это будет нечто новое», — приводит слова Мэтта Брауна MMA Fighting.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.