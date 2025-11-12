Скидки
Брэди определил победителя в бою между Махачевым и Делла Маддаленой на UFC 322

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди высказался по поводу победителя в бою между 34-летним бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым и чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Сначала я склонялся к исходу в пользу Ислама. Но я думаю, что Джей Ди Эм добьётся своего. Я думаю, он создаст достаточно проблем. Его собьют с ног, но я думаю, что он сможет подняться и, возможно, нокаутирует Ислама», — сказал Бреди в интервью Home of Fight.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.


