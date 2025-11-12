«Уверен, что однажды он станет чемпионом, но не сейчас». Брэди — о Моралесе
Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди высказался по поводу предстоящего боя с эквадорцем Майклом Моралесом на турнире UFC 322.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Шон Брэди — Майкл Моралес
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Шон Брэди
Майкл Моралес
«Майкл Моралес, подающий надежды молодой боец, 18-0, отличный боец. Но он просто ещё один парень, с которым мне нужно сразиться, чтобы стать чемпионом мира. И, к несчастью для него, на данном этапе моей карьеры ему придётся сразиться со мной. Я уверен, что однажды он станет чемпионом, но не сейчас», — приводит слова Брэди sherdog.com.
Напомним, Шон Брэди сразится с непобеждённым Майклом Моралесом 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
