Ислам Махачев рассказал о своих ближайших целях в UFC

Ислам Махачев рассказал о своих ближайших целях в UFC
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своих ближайших целях в смешанных единоборствах.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я бы хотел завоевать второй пояс, может, провести больше защит, чем Камару Усман, и попасть в Зал славы», — приводит слова Махачева официальный сайт UFC.

Напомним, следующий бой Ислам Махачев проведёт с чемпионом в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322. Поединок пройдёт в это воскресенье, 16 ноября. Начало встречи запланировано на 8 утра по московскому времени. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.

